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03.08.2018, 11:58

Украинский политзаключенный Костенко вышел из российской колонии

Украинский политзаключенный Костенко вышел из российской колонии - Фото
Фото: LIGA.net

Александр Костенко поедет через Москву в Киев

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Крымский активист, украинский политзаключенный Кремля Александр Костенко сегодня вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области. Об этом сообщает Hromadske.ua.

Представитель общественной наблюдательной комиссии Кировской области Денис Шадрин встречал Костенко.

"Вышел Александр в 10:54. Встречали его члены наблюдательной комиссии - Артур Абашев и я", - сказал Шадрин.

Фото: hromadske.ua

По его словам, дальше Костенко через Москву поедет в Киев

Советник Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Елена Мячина сообщила, что консул Украины пока не сообщал информацию о Костенко, хотя у уполномоченного этим вопросом занимаются.

"Мы эту информацию собираем. Ранее говорили о том, что его могут освободить 3 или 5 числа", - сказала Мячина.

5 февраля 2015 года Костенко был похищен у дверей собственного подъезда в Симферополе. Его заставили написать явку с повинной с признанием, что он, находясь в Киеве на Майдане, 18 февраля 2014 года якобы бросил в сотрудника Беркута камень. По этому обвинению Костенко был осужден на 4 года 2 месяца, апелляция учла наличие малолетнего ребенка и сократила срок до 3 лет 11 месяцев, а после кассации срок сокращен до 3 лет 6 месяцев.

27 июня 2018 года Костенко в очередной раз поместили в штрафной изолятор, из-за чего он угрожал нанести себе увечья.

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Теги: освобождение, колония, александр костенко
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