Украинского консула пустили к Сущенко в СИЗО

Роман Сущенко (скриншот из видеозаписи)

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Политзаключенный подал документы, чтобы получить разрешение на звонки родным

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Консул Геннадий Брескаленко посетил незаконно осужденного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко в СИЗО Лефортово. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на дочь Сущенко Юлию.

По словам дочери, Сущенко чувствует себя нормально, если можно так сказать, учитывая все условия, в которых он находится вот уже почти два года.

Журналист подал документы, чтобы получить разрешение на звонки родным, но когда их предоставят - неизвестно.

30 сентября 2016 года в Москве ФСБ незаконно задержала собкора ИА Укринформ во Франции Романа Сущенко. Ему предъявили обвинение в "шпионаже" и заявили, что журналист - "сотрудник ГУР". В разведке это опровергли. Российские прокуроры требовали для него 14 лет тюрьмы, и 4 июня 2018 года суд вынес приговор - 12 лет колонии строгого режима. Во время "последнего слова" Сущенко не признал вину.

СМИ сообщали, что Сущенко или другого украинского политзаключенного Олега Сенцова могут обменять на задержанного в Киеве кремлевского пропагандиста Кирилла Вышинского - главу теперь уже закрытого ресурса РИА Новости Украина.