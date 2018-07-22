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22.07.2018, 18:03

Украинцев, осужденных в Греции на 180 лет, могут выпустить - МИД

Украинцев, осужденных в Греции на 180 лет, могут выпустить - МИД - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Консул сообщил, что максимальным наказанием за такое правонарушение является 25 лет, а украинцам присудили 180 лет тюрьмы

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Украинцы, которых в Греции приговорили к 180 годам тюрьмы, могут вскоре выпустить, сократив им срок. Об этом сообщил начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Василий Кирилич, передает Украинская правда

По словам консула, присутствующего на судебном заседании, адвокат подаст апелляцию на решение суда, который приговорил Сергея Шваюка и Петра Литвинчука к 180 годам заключения.

Кирилич отметил, что максимальное наказание за такое правонарушение - 25 лет.

"Цифры, выше, чем 25 - морально-пропагандистские или превентивные", - заявил он.

Также он сказал, что, исходя из приговора, суд впервые за последние три года применил наименьший коэффициент - 6 лет за каждого перевезенного нелегального мигранта.

"Есть основания надеяться, что 6 лет за каждого будет уменьшено до 5-и, а это значит переквалификацию статьи на 1/5 или 1/3 срока общего отбытия срока наказания (так называемые "филакисы") и - освобождение, возможно, через непродолжительный промежуток времени", - отметил представитель МИД.

20 июля в Греции двух украинцев - Сергея Шваюка и Петра Литвинчука обвиненили в незаконной перевозке мигрантов и осудили на 180 лет заключения.

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Теги: приговор, Греция, нелегальные мигранты, консул, консульство, осужденные
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