Украинцы будут получать загранпаспорт в виде ID-карты - Аваков

Дмитрий Комаров (фото - Facebook/Арсен Аваков)

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По словам министра МВД Арсена Авакова в Украине также будет внедрена функция электронной подписи в биометрической ID-карте

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Государственная миграционная служба Украины в течении этого года намерена внедрить функцию замены бумажного паспорта-книжки для выезда за границу на биометрическую ID-карту. Об этом сообщил министр МВД Арсен Аваков.

"Следующие шаги - готовимся к использованию электронной цифровой подписи в ID-карте и к открытию опции "замена паспорта-книжки образца 1994 года на биометрическую ID-карту по желанию", - заявил министр.

По его словам, провокации страны-агрессора РФ подталкивают к скорому внедрению "безопасных документов". "Это вопрос национальной безопасности и безопасности общества", - сказал Аваков, отметив, что это основная задача для Государственной миграционной службы на ближайший год.

Также Аваков сообщил, что задержки с получением документа для выезда за границу могут возникать только в случае, если гражданин получал внутренний паспорт на территории временно оккупированной Россией - в Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Он связывает возможные задержки с трудностями идентификации личности перед оформлением загранпаспорта из-за компрометации "бумажных архивов".

"Все теперь обыденно: четкие сроки - вовремя сдал, вовремя получил. Обыденность. Никакого экстрима", - добавил глава МВД.

27 апреля сообщалось, что правоохранители разоблачили 54-летнюю киевлянку, которая брала взятки за незаконную внеочередную выдачу биометрических загранпаспортов.