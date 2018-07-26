Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
26.07.2018, 13:15

Украинцы будут получать загранпаспорт в виде ID-карты - Аваков

Украинцы будут получать загранпаспорт в виде ID-карты - Аваков - Фото
Дмитрий Комаров (фото - Facebook/Арсен Аваков)

По словам министра МВД Арсена Авакова в Украине также будет внедрена функция электронной подписи в биометрической ID-карте

Реклама
Реклама

Государственная миграционная служба Украины в течении этого года намерена внедрить функцию замены бумажного паспорта-книжки для выезда за границу на биометрическую ID-карту. Об этом сообщил министр МВД Арсен Аваков.

"Следующие шаги - готовимся к использованию электронной цифровой подписи в ID-карте и к открытию опции "замена паспорта-книжки образца 1994 года на биометрическую ID-карту по желанию", - заявил министр.

По его словам, провокации страны-агрессора РФ подталкивают к скорому внедрению "безопасных документов". "Это вопрос национальной безопасности и безопасности общества", - сказал Аваков, отметив, что это основная задача для Государственной миграционной службы на ближайший год.

Также Аваков сообщил, что задержки с получением документа для выезда за границу могут возникать только в случае, если гражданин получал внутренний паспорт на территории временно оккупированной Россией - в Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Он связывает возможные задержки с трудностями идентификации личности перед оформлением загранпаспорта из-за компрометации "бумажных архивов".

"Все теперь обыденно: четкие сроки - вовремя сдал, вовремя получил. Обыденность. Никакого экстрима", - добавил глава МВД.

27 апреля сообщалось, что правоохранители разоблачили 54-летнюю киевлянку, которая брала взятки за незаконную внеочередную выдачу биометрических загранпаспортов.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: заграничный паспорт, полиция, загранпаспорт, паспорт, гпсу, мвд, арсен аваков, получение паспорта, оформление паспорта
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
МИД - осуждающим Виду: "Слава Украине" - это как "vive la Francе"
Политика МИД - осуждающим Виду: "Слава Украине" - это как "vive la Francе"
Сегодня состоится саммит Украина-ЕС
Политика Сегодня состоится саммит Украина-ЕС
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 