Украинцы назвали партии-лидеры на выборах в Раду - опрос Рейтинга

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

commenthover

По данным группы Рейтинг, 17% опрошенных отдали бы голоса за Батькивщину, 10,7% респондентов - за Оппоблок, 10,5% - за Гражданскую позицию

Реклама

Реклама

Среди тех, кто определился с выбором и планирует голосовать на парламентских выборах в апреле 2018 года, 17% опрошенных отдали бы голоса за Батькивщину, 10,7% респондентов - за Оппозиционный блок, 10,5% - за Гражданскую позицию Анатолия Гриценко. Об этом свидетельствуют результаты опроса группы Рейтинг.

Партия Слуга народа Владимира Зеленского набирает 10,4%, партия За життя - 9,6%, Радикальная партия - 8,2%, за Блок Петра Порошенко - 7,4%, Самопоміч - 5,1%.

"Ближайшие к преодолению проходного барьера партии Свобода (3,8%), Справедливость - (1,9)% и Аграрная партия (1,9%)", - отмечается в сообщении.

Более трети респондентов (35,7%) ответили, что не определились или не имеют намерений голосовать.

Нажмите на изображение для увеличения

По мнению социологов, чаще всего мотивом выбора политической силы опрошенные выбирали поддержку социально-экономических инициатив партии. Исходя из симпатий к лидеру выбирают 17%, идеологические принципы - 11%.

Опрос проводился с 14 по 24 июня 2018 года, среди 2,5 тыс респондентов методом интервью. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2%.

Согласно результатам опроса, проведенного КМИС с 7 по 21 июня, 21,6% респондентов проголосовали бы за партию Всеукраинское объединение Батькивщина, 15,9% - за партию Гражданская позиция, 11,4% опрошенных отдадут свои голоса за Оппозиционный блок, 11,1% симпатизируют Радикальной партии Ляшко, 10,5% - партии За жизнь, 7,9% - Блок Петра Порошенко, 4,6% - партии Всеукраинское объединение Свобода. 4,6% - Самопомощь, 1,9% - Аграрной партии.

Читайте также: Выборы по-новому, но - потом. Избирательную реформу отложили

Согласно законодательству, очередные выборы президента должны состояться 31 марта 2019 года, а очередные выборы в Верховную Раду - 27 октября 2019 года.