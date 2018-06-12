Украинцы в Австралии анонсировали голодовку в защиту Сенцова

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Диаспора призвала украинцев по всему миру к однодневной голодовке перед началом ЧМ-2018 в РФ

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Союз украинских организаций Австралии призвал украинцев по всему миру к однодневной голодовке в поддержку режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Австралийская федерация украинских организаций (AFUO) призывает и наших друзей по всему миру выразить свою солидарность с Олегом Сенцовым, участвуя в однодневной голодовке в среду, 13 июня, накануне чемпионата мира ФИФА в РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что голодная забастовка пройдет для того, чтобы на международном уровне донести сообщение о том, Сенцов и более 60 украинских политзаключенных томятся в российских тюрьмах, пока президент РФ Владимир Путин "будет прятаться за Кубком мира", продолжая совершать преступления.

Также в организации призвали писать письма местным и федеральным членам парламента, а также в международные организации с целью усилить давление на российские власти.

11 июня Украинский конгрессный комитет Америки (УККА) обратился с призывом присоединиться к голодной забастовке в знак солидарности с политзаключенным в России режиссером Олегом Сенцовым.

14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку и потребовал отпустить всех украинских узников Кремля.