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11.06.2018, 22:11

Украинцы в США призывают день голодать из солидарности с Сенцовым

Украинцы в США призывают день голодать из солидарности с Сенцовым - Фото
Сенцов Олег Фото: скриншот

Акция запланирована на среду, 13 июня

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Украинский конгрессный комитет Америки (УККА) обратился с призывом ко всем желающим, прежде всего к украинскому обществу за рубежом, присоединиться к однодневной голодной забастовке в знак солидарности с политзаключенным в России режиссером Олегом Сенцовым. Об этом сообщает Голос Америки.

Акция запланирована на среду, 13 июня - накануне начала Чемпионата мира по футболу в России.

14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку и потребовал отпустить всех украинских узников в РФ и Крыму. 11 июня правозащитница Зоя Светова обнародовала письмо, которое получила от Сенцова. В нем, Сенцов, в частности, благодарит за поддержку всех тех, кто встал на его защиту, но просит не изображать его жертвой.

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Теги: голодовка, Олег Сенцов, диаспора
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