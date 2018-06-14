Украину избрали в экономический и социальный совет ООН

Владимир Ельченко (фото - twitter.com/UKRinUN)

commenthover

Членство Украины поддержали 176 государств Организации

Реклама

Реклама

Генеральная Ассамблея ООН включила Украину в состав Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) на период 2019-2021 годов. Об этом в Twitter сообщает постоянное представительство Украины при ООН.

Согласно сообщению, членство Украины поддержали 176 государств.

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко сообщил о планах более активно использовать потенциал ООН для решения актуальных гуманитарных проблем.

Отмечается, что в 2019 году ЭКОСОС сосредоточится на "развитии равноправного и инклюзивного общества, в частности обеспечении гендерного равенства, усилении социальной защиты людей с особыми потребностями, улучшении гуманитарной ситуации в зонах конфликтов, поддержке малого и среднего предпринимательства, борьбе с изменением климата".

Последний раз Украина была в составе ЭКОСОС в 2010-2012 годах.

ЭКОСОС – один из шести ключевых органов ООН, отвечает за координацию деятельности ООН и ее специализированных учреждений в экономической и социальной сферах. Совет уполномочен созывать специальные заседания по чрезвычайных ситуациях гуманитарного характера. В состав Совета входят 54 государства-члена ООН.

6 июня председатель Совбеза ООН в своем заявлении осудил обострение ситуации в Донбассе и выразил полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.