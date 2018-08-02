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02.08.2018, 08:49

У Московского патриархата нет собственности в Украине - Филарет

У Московского патриархата нет собственности в Украине - Филарет - Фото
Патриарх УПЦ КП Филарет (фото - LIGA.net)

Россия в Украине своей собственности церковной не имеет, подчеркнул патриарх Филарет

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После признания единой украинской православной церкви все храмы, которые сейчас занимает в Украине Московский патриархат, перейдут в собственность УПЦ КП. Об этом в интервью телеканалу Прямой сообщил предстоятель УПЦ КП, патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет, передает пресс-служба УПЦ КП.

"Дело в том, что никакой собственности у Московского патриархата в Украине нет. Не имеет собственности. Собственность церкви в Украине является собственностью украинской церкви. Вот взять, например, Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра - чья это собственность? Собственность украинского государства", - отметил предстоятель УПЦ КП.

По его словам, государство передало свою собственность в пользование украинской церкви Московского патриархата.

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"Но когда будет здесь украинская церковь признана, то лавра - и одна, и вторая - будут переданы украинской церкви. Потому что - это украинская святыня. И Россия, и Московский патриархат никакого отношения к этим святыням не имеет. А те приходы, которые построили, и свои храмы за свой счет, то это собственность этих приходов, а не России. Поэтому Россия здесь своей собственности церковной не имеет", - подчеркнул патриарх Филарет.

Раньше патриарх говорил, что десять иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата подписали обращение к патриарху Варфоломею о предоставлении томоса на автокефалию Украинской церкви.

22 апреля Вселенский патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.

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Теги: упц кп, московский патриархат, Патриарх УПЦ Киевского патриархата Филарет, храмы
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