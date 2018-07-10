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10.07.2018, 10:58

Утро в Раде: БПП требует обновить ЦИК, Оппоблок ждет перевыборов

Утро в Раде: БПП требует обновить ЦИК, Оппоблок ждет перевыборов - Фото
Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net

Депутаты на полчаса ушли на перерыв

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С самого утра в работе Верховной Рады перерыв: президентская партия требует обновить состав Центризбиркома, а Оппозиционный блок предлагает перевыборы. Об этом из зала заседаний сообщил корреспондент LIGA.net.

Получасовой перерыв для консультаций по требованию фракции БПП и группы Воля народа объявила вице-спикер Оксана Сыроид.

Лидер фракции БПП Артур Герасимов заявил, что переизбрать ЦИК парламент "должен на этой пленарной неделе". Он подал заявление на перерыв и попросил провести консультации по этому вопросу.

В свою очередь, лидер фракции Оппоблок Юрий Бойко заявил, что они не будут голосовать, пока на рассмотрение не поставят социальные законопроекты. Он же добавил, что "если Рада не в состоянии эти проекты принять, нужно распустить этот состав парламента и объявить досрочные выборы".

В это время в клубе Кабинета министров, который расположен неподалеку от Рады, проходит прощание с умершим 7 июля диссидентом Левком Лукьяненко.

Обновлено: после перерыва депутаты взялись за законопроекты по вопросам аграрной политики. Консультации по назначению нового состава ЦИК продолжаются.

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5 июля 2018 года Рада планировала назначить новых членов ЦИК, но из-за отказа некоторых фракций участвовать в этом голосование оказалось под угрозой срыва. Ранее источники LIGA.net в коалиции сообщили, что президенту Петру Порошенко и лидеру Народного фронта Арсению Яценюку якобы не выгодно менять старый состав ЦИК.

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Теги: верховная рада, Артур Герасимов, БПП, досрочные выборы, Оппозиционный блок, юрий бойко, состав цик
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