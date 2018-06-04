Узнику РФ Грибу запретили покупать себе необходимые лекарства

Павел Гриб (фото - Iгор Гриб/Facebook)

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Госфинмониторинг России заблокировал переводы средств на счет похищенного в Беларуси и вывезенного в Краснодар украинского политзаключенного

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Российские власти заблокировали перевод средств на счет похищенного ФСБ и незаконно удерживаемого в РФ украинца Павла Гриба, из-за чего он больше не может купить себе лекарства и чистую питьевую воду. Об этом у себя в Facebook рассказал его отец Игорь Гриб.

По его словам, от администрации СИЗО, где удерживают Павла, "долго требовали позволить ему за собственные средства покупать жизненно необходимые лекарства и продукты питания".

"И вот новый ход российской стороны. Такая информация получена по итогам посещения Павла в СИЗО-5 г. Краснодар украинскими консулами на прошлой неделе… Другое слово, как "издевательство", трудно подобрать. Как выдержит больной организм после 9,5 месяцев содержания отсутствие лекарств и обычной чистой питьевой воды (приобретается в СИЗО) - неизвестно", - пишет отец узника РФ.

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24 августа 2017 года 19-летнего Павла Гриба на территории Беларуси похитили спецслужбы РФ; позднее украинца перевезли в СИЗО Краснодара. Он поехал в Гомель на встречу с россиянкой, с которой познакомился в соцсети. В РФ его обвинили "в подготовке теракта".

21 марта отец узника заявил, что Гриб находится в полной изоляции от мира и под постоянным психологическим давлением со стороны ФСБ.