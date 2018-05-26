В 2018 году партии потратили 84 млн грн бюджетных денег - КВУ

Деньги, пачки денег

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В первые три месяца года партии покупали за госсредства даже такие товары как моющие средства, пакеты для мусора, салфетки, полотенца, офисная бумага

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99% расходов политических партий в 2018 году осуществлялись за средства госбюджета. За январь-март совокупные расходы партий достигли 85,2 млн грн, из них 84,4 млн грн – бюджетные средства. Об сообщает Комитет избирателей Украины (КИУ).

В частности, Народный Фронт потратил за три месяца 20,2 млн (99% из них - деньги бюджета), БПП – 28,7 млн грн (99%), Оппозиционный блок – 6,3 млн грн (99% ), Самопомощь - 20 млн (99%), Радикальная партия Олега Ляшко – 55 млн (95%), ВО Батьківщина – 42 млн (92%).

По данным КИУ, в первые три месяца года партии покупали за госсредства даже такие товары как моющие средства, пакеты для мусора, салфетки, полотенца, офисная бумага и картриджи.

Больше всего государственных средств НФ и Батьківщина потратили на аренду помещений (7,5 и 2,1 млн грн соответственно), БПП и Оппозиционный блок - на местные ячейки (17,3 и 3,5 млн грн), РПЛ - на зарплаты (2,2 млн грн), Самопомощь - на материальные расходы и оплату услуг (7,5 млн грн).

Часть средств (6,3 млн грн) партии направили на оплату рекламы в СМИ: больше всего средств на это потратила Самопомощь – 2,9 млн грн на издательскую деятельность.

По мнению КИУ, партии должны уменьшать свою зависимость от государственных средств.