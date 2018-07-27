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27.07.2018, 18:27

В акции против НАБУ участвовали действующие полицейские - Схемы

В акции против НАБУ участвовали действующие полицейские - Схемы - Фото
Фото: radiosvoboda.org

По данным журналистов, против Артема Сытника выступили Илья Кива, активисты Братства Корчинского и действующие сотрудники полиции

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Журналисты Схем утверждают, что им удалось идентифицировать участников митинга против директора НАБУ Артема Сытника под зданием САП, когда облили зеленкой активиста Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Журналисты утверждают, что среди участников митинга были действующие сотрудники полиции. Об этом идет речь в расследовании программы.

17 июля ряд антикоррупционных активистов, в частности ЦПК, организовали митинг против главы САП Назара Холодницкого после того, как прокуратура закрыла дело против фигурантов "дела рюкзаков Авакова" сына министра Александра Авакова и бывшего замглавы МВД Сергея Чеботаря.

Группа людей, которых возглавлял экс-советник Авакова Илья Кива, устроили контракцию.

Журналисты утверждают, что нападение на Шабунина совершил активист Братства Дмитрия Корчинского, который находится в дружественных отношениях с Кивой. Это - Ростислав Федорко. Также на акции присутствовал член Братства Алексей Середюк.

Еще один идентифицированный участник акции - Руслан Качмала. По данным Схем, он работает в военизированной охране "Безопасность жизни" Департамента полиции охраны, структурного подразделения Нацполиции. Также журналисты увидели на акции Константина Баханова – руководителя этого подразделения.

Также авторы Схем идентифицировали еще одного сотрудника полиции охраны - Руслана Корнутича.

Рядом с Корнутичем - еще один сотрудник полиции в штатском.

Руслан Чебыкин сам указывает в соцсетях, что работает в МВД, но журналистам Радио Свобода в этом не признался.

Кроме того, что Корнутич и Чебыкин являются сотрудниками полиции, они также входят в организацию Всеукраинский союз ветеранов АТО, которая официально подтвердила участие своих членов в акции.

По факту нападения на Шабунина прокуратура Киева открыла уголовное производство.

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Теги: назар холодницкий, виталий шабунин, полицейский, артем сытник, акция, схемы
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