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11.08.2018, 14:56

В АП не знают, сколько тратят на страницу Порошенко в Facebook

В АП не знают, сколько тратят на страницу Порошенко в Facebook - Фото
Скриншот

Администрация президента Петра Порошенко ответила, что не имеет отношения к ведению или рекламе страницы главы государства

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В администрации президента Украины Петра Порошенко не знают, кто ведет страницу главы государства в Facebook и кто занимается ее рекламой. Об этом говорится в ответе на запрос движения Чесно.

Отмечается, что на страницу Петра Порошенко подписаны 1,4 млн подписчиков, а за период со 2 по 11 августа количество новых подписчиков выросло на 300 тысяч. Это говорит о том, что промоцией страницы занимаются, одновременно рекламируются несколько постов со страницы. 

В администрации ответили, что не занимаются администрированием страницы и не знают, во сколько она обходится. 

Пресс-секретарь президента Святослав Цеголко не отвечает на звонки и пока не прокомментировал это. 

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Ранее появилась информация, что Укрзалізниця заказала SMM-услуги на 740 000 грн.

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Теги: петр порошенко, facebook, администрация, реклама
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