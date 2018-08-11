В АП не знают, сколько тратят на страницу Порошенко в Facebook

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Администрация президента Петра Порошенко ответила, что не имеет отношения к ведению или рекламе страницы главы государства

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В администрации президента Украины Петра Порошенко не знают, кто ведет страницу главы государства в Facebook и кто занимается ее рекламой. Об этом говорится в ответе на запрос движения Чесно.

Отмечается, что на страницу Петра Порошенко подписаны 1,4 млн подписчиков, а за период со 2 по 11 августа количество новых подписчиков выросло на 300 тысяч. Это говорит о том, что промоцией страницы занимаются, одновременно рекламируются несколько постов со страницы.

В администрации ответили, что не занимаются администрированием страницы и не знают, во сколько она обходится.

Пресс-секретарь президента Святослав Цеголко не отвечает на звонки и пока не прокомментировал это.

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