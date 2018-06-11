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11.06.2018, 21:00

В Берлине начались переговоры в нормандском формате

В Берлине начались переговоры в нормандском формате - Фото
Фото: twitter.com/MelnykAndrij

Это первая встреча с февраля 2017 года в нормандском формате

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Главы МИД Украины, России, Франции и Германии встретились в Берлине, чтобы обсудить реализацию миротворческой миссии ООН в Донбассе. Об этом сообщает Reuters.

Это первая встреча с февраля 2017 года в нормандском формате.

Выступая в начале переговоров, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что минские соглашения по-прежнему нарушаются почти ежедневно.

«Только в этом году произошли тысячи нарушений прекращения огня», - сказал Маас.

Он добавил, что будет также обсуждена тема отвода тяжелого вооружения и разминирования минных полей.

«Новый вопрос, о котором мы хотим сегодня поговорить, - это миротворческая миссия ООН для Восточной Украины. С нашей точки зрения, это могло бы помочь возродить мирный процесс», - сказал Маас.

Кроме Мааса в переговорах участвуют глава МИД Украины Павел Климкин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Франции Жан-Ив ле Дриан.

 

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Теги: нормандский формат
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