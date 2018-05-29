В Берлине обсудят подготовку встречи лидеров нормандской четверки

Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Президент Петр Порошенко напомнил о договоренности с канцлером ФРГ и президентом Франции об организации встречи нормандской четверки на уровне лидеров

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В Берлине в пятницу, 1 июня, состоятся переговоры о подготовке встречи лидеров стран нормандской четверки - Украины, России, Германии и Франции – по урегулированию конфликта в Донбассе, на которых Украину представит заместитель главы Администрации президента. Об этом глава государства Петр Порошенко сообщил сегодня на совместной пресс-конференции с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве.

Президент напомнил, что на переговорах в Аахене 10 мая 2018 года он, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились "как можно скорее организовать встречу на высшем уровне нормандского формата".

Также Порошенко отметил, что сегодня в Нью-Йорке министр иностранных дел Павел Климкин выступит с докладом на заседании Совета безопасности ООН по украинскому вопросу. "Очень важно будет услышать позицию представителя России", - подчеркнул он.

По словам главы государства, Украина "твердо рассчитывает" на то, что решение о развертывании миротворческой миссии в Донбассе будет принято "в ближайшее время".

Сегодня, 29 мая, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что нормандский переговорный формат об урегулировании конфликта в Донбассе будет "активирован".