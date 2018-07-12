В БПП назвали своего кандидата в ЦИК, которым готовы пожертвовать

Артур Герасимов (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

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Ольга Лотюк остается в команде Блока Петра Порошенко, но голосовать за нее фракция не будет

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В БПП назвали своего кандидата в ЦИК, которым они готовы пожертвовать для принятия решения. Об этом сообщил, выступая в парламенте, лидер фракции БПП Артур Герасимов по результатам заседания фракции, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы не будет голосовать за Ольгу Лотюк", - сказал он. Герасимов отметил, что Лотюк грамотный специалист, который остается в команде БПП. Тем не менее, фракция приняла такое решение, чтобы Рада могла обновить состав ЦИК.

Ранее сегодня, 12 июля, сообщалось, что для того, чтобы разблокировать процесс назначения нового состава Центризбиркома, который застопорился из-за того, что депутаты не могут 14 кандидатов усадить в 13 кресел, БПП не против отозвать одного из своих представителей.

5 июля 2018 года Рада планировала назначить новых членов ЦИК, но из-за отказа некоторых фракций участвовать в этом голосование оказалось под угрозой срыва. Ранее источники LIGA.net в коалиции сообщили, что президенту Петру Порошенко и лидеру Народного фронта Арсению Яценюку якобы не выгодно менять старый состав ЦИК.