В БПП придумали, как разблокировать обновление состава ЦИК

Артур Герасимов (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

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Президентская фракция готова отозвать одного из своих кандидатов, если то же самое сделает и НФ: чтобы заодно дать возможность Оппоблоку подать своего

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Чтобы разблокировать процесс назначения нового состава Центризбиркома, который застопорился из-за того, что депутаты не могут 14 кандидатов усадить в 13 кресел, БПП не против отозвать одного из своих представителей. Об этом сегодня, 12 июля, заявил лидер президентской фракции в парламенте Артур Герасимов.

"Фракция Блока Петра Порошенко готова отозвать одну из своих кандидатур, чтобы решить этот вопрос", - сказал он, не называя имен.

Кроме того, Герасимов вспомнил о том, что в списке кандидатов нет представителя от Оппозиционного блока.

"Мы слышали предостережения от наших коллег из Народного фронта о том, что нужно выполнять резолюцию ПАСЕ относительно представленности одной из фракций, которая пока что не имеет своего представителя. И мы обращаемся к нашим коллегам по коалиции также отозвать одну из своих кандидатур для того, чтобы решить и этот вопрос", - отметил он.

Герасимов призвал спикера Андрея Парубия в полдень собрать лидеров фракций для обсуждения этого вопроса.

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5 июля 2018 года Рада планировала назначить новых членов ЦИК, но из-за отказа некоторых фракций участвовать в этом голосование оказалось под угрозой срыва. Ранее источники LIGA.net в коалиции сообщили, что президенту Петру Порошенко и лидеру Народного фронта Арсению Яценюку якобы не выгодно менять старый состав ЦИК.