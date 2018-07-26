Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
26.07.2018, 18:11

В Черновцах депутаты горсовета проголосовали за отставку мэра

В Черновцах депутаты горсовета проголосовали за отставку мэра - Фото
Алексей Каспрук (фото - Facebook / Алексей Каспрук)

До назначения внеочередных выборов обязанности городского головы будет выполнять секретарь горсовета Василий Продан

Реклама
Реклама

В Черновцах депутаты городского совета на сессии 26 июля проголосовали за отставку городского головы Алексея Каспрука. Об этом сообщает ZIK.

Голосование было тайным, "за" проголосовали 29 депутатов - их голосов оказалось достаточно для принятия решения. В голосовании участвовали 30 депутатов, один бюллетень признали недействительным.

Не принимали участия в голосовании фракция Блока Петра Порошенко "Солидарность" и несколько внефракционных депутатов.

До назначения внеочередных выборов обязанности Черновицкого городского головы будет выполнять секретарь горсовета Василий Продан.

25 июля Продан подал обоснования к проекту решения об отставке городского головы Каспрука из 17 пунктов на 42 страницах.

Каспрук с трибуны сессии заявил, что считает принятое решение незаконным и намерен ждать судебного решения о восстановлении его в должности.

Конфликт между частью депутатов горсовета и городским головой продолжался с местных выборов 2015 года. Особенно он обострился в конце 2017 года - после избрания секретарем горсовета представителя партии Родной город Василия Продана.

Утром перед началом сессии здание горсовета окружили усиленные патрули полиции и пропускали людей внутрь, только после проверки металлоискателем и осмотра содержимого сумок. В зале заседаний, кроме депутатов, собралось несколько десятков человек с плакатами в поддержку действующего городского головы.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: отставка, мэр, черновцы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Ирпенский мэр Карплюк заявил о сложении полномочий
Политика Ирпенский мэр Карплюк заявил о сложении полномочий
Кабмин Кыргызстана отправили в отставку из-за вотума недоверия
Мир Кабмин Кыргызстана отправили в отставку из-за вотума недоверия
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 