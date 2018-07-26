В Черновцах депутаты горсовета проголосовали за отставку мэра

Алексей Каспрук (фото - Facebook / Алексей Каспрук)

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До назначения внеочередных выборов обязанности городского головы будет выполнять секретарь горсовета Василий Продан

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В Черновцах депутаты городского совета на сессии 26 июля проголосовали за отставку городского головы Алексея Каспрука. Об этом сообщает ZIK.

Голосование было тайным, "за" проголосовали 29 депутатов - их голосов оказалось достаточно для принятия решения. В голосовании участвовали 30 депутатов, один бюллетень признали недействительным.

Не принимали участия в голосовании фракция Блока Петра Порошенко "Солидарность" и несколько внефракционных депутатов.

До назначения внеочередных выборов обязанности Черновицкого городского головы будет выполнять секретарь горсовета Василий Продан.

25 июля Продан подал обоснования к проекту решения об отставке городского головы Каспрука из 17 пунктов на 42 страницах.

Каспрук с трибуны сессии заявил, что считает принятое решение незаконным и намерен ждать судебного решения о восстановлении его в должности.

Конфликт между частью депутатов горсовета и городским головой продолжался с местных выборов 2015 года. Особенно он обострился в конце 2017 года - после избрания секретарем горсовета представителя партии Родной город Василия Продана.

Утром перед началом сессии здание горсовета окружили усиленные патрули полиции и пропускали людей внутрь, только после проверки металлоискателем и осмотра содержимого сумок. В зале заседаний, кроме депутатов, собралось несколько десятков человек с плакатами в поддержку действующего городского головы.