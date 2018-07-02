В деле Маркива выступят свидетели из Украины - адвокат

Виталий Маркив (фото - скриншот видео)

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Они должны помочь пролить свет на то, что произошло на горе Карачун в мае 2014 года

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Раффаэле делла Валле, адвокат нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвиняют в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли, планирует пригласить на процесс в Италии свидетелей из Украины. Об этом сообщает Громадське.

По его словам, они должны помочь пролить свет на то, что произошло на горе Карачун в мае 2014 года.

Адвокат добавил, что после года в тюрьме Маркив чувствует себя подавленно.

"Виталий деморализован. Он даже не стрелял, приказы не отдавал, был простым солдатом, и совершенно непонятно, почему из 300 солдат, которые были на холме, арестовали именно Маркива", - отметил делла Валле.

Суд над Маркивым начнется 6 июля в итальянском городе Ассизи.

30 июня 2017 года в Италии задержали добровольца и бойца Нацгвардии Виталия Маркива. Местная прокуратура обвиняет его в "умышленном убийстве из миномета" итальянского фотографа Андреа Роккелли 24 мая 2014 года вблизи оккупированного на то время Славянска. ГПУ утверждает, что Маркив не мог этого сделать, поскольку на вооружении Нацгвардии тогда вообще не было минометов. Также в ГПУ напомнили, что в то время упомянутую территорию не контролировала украинская власть и Роккелли находился в зоне боевых действий без надлежащего согласования с властями Украины.