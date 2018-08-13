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13.08.2018, 13:33

В деле Савченко-Рубана - 27 томов и более 300 Гб записей

В деле Савченко-Рубана - 27 томов и более 300 Гб записей - Фото
Надежда Савченко и Владимир Рубан (фотоколлаж - LIGA.net)

Защита подследственного руководителя Центра освобождения пленных Офицерский корпус хочет сутки на ознакомление с каждым томом, то есть всего 27 дней

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Юридические защитники подозреваемого в подготовке госпереворота и убийств руководства страны Владимира Рубана около месяца собираются затратить на ознакомление с материалами "дела Савченко-Рубана". Об этом сегодня, 13 августа, написал в Facebook адвокат Валентин Рыбин.

Расследование дела было завершено 1 августа.

"Томов 27. Более 300 Gb НСРД (негласных следственно-розыскных действий, - ред.). Как говорил генеральный прокурор, "1 том - 1 день", так и будет - 27 рабочих дней как минимум", - написал Рыбин.

Адвокат добавил, что "запасается оргтехникой и готовится динамично работать".

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Рубана вместе с нардепом Савченко подозревают в планировании насильственного переворота и захвата госвласти, подготовке теракта, содействии террористам, а также в посягательстве на жизнь чиновников и общественных деятелей. 15 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил впервые, что Рубана задержали на КПВВ Майорское с оружием от боевиков.

По данным следствия, они хотели обстрелять правительственный квартал Киева и убить руководство государства. При этом, по оценкам, погибли бы 10 тысяч человек. СБУ утверждает, что задокументировала перевозку Савченко и Рубаном в ноябре 2017-го оружия для этой цели с временно оккупированной на свободную территорию.

В марте Рада разрешила снять неприкосновенность с Савченко. суд арестовал ее и Рубана.

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Рубана террористы ДНР внесли в список обмена заложниками. Он предлагал следствию обменять его на двух военных, которых удерживают в заложниках в Донецке. Генпрокурор заявил, что сделка и обмен будут, если Рубан признает вину.

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Теги: Владимир Рубан, терроризм, Надежда Савченко, валентин рыбин, материалы дела
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