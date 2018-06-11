В Днепре хотят отменить ProZorro на допорогах, мэр просит помощи

Максим Нефьодов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Мэр города Борис Филатов заявил, что наложит вето на решение депутатов-инициаторов, если те соберут большинство в горсовете по этому вопросу

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В горсовете Днепра часть местных депутатов пытаются отменить решение о применении электронной тендерной площадки РroZorro при допороговых торгах, мэр Борис Филатов призвал СМИ и общественность помочь противостоять этому. Такую информацию у себя в Facebook распространил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов.

"На прошлой сессии Филатов отстоял допороги и еще распространил их на "депутатские средства". Но наша песня хороша, начинай ее сначала...", - сетует он.

По словам Нефьодова, аргументы противников применения ProZorro при допорогах следующие: "форс-мажор; упрощенный тендер идет 6 дней, а в случае реального форс-мажора разрешается и без тендера", "качество страдает; качество зависит от того, что вы прописываете в тендерных требованиях, и не рассказывайте, что у кума по прямому договору качество идеальное" и "никто не приходит на торги; так что у вас за тендерные требования, если никто не приходит, но по прямому договору продавцы есть?"

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В комментарии к сообщению городской мэр отметил, что если инициаторы такой идеи соберут большинство, он наложит вето, а "если 2/3, то есть вопросы".