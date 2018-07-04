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04.07.2018, 21:19

В Донбассе и Крыму оружия РФ больше, чем у армии ФРГ - Порошенко

В Донбассе и Крыму оружия РФ больше, чем у армии ФРГ - Порошенко - Фото
Петр Порошенко

Для России не существует "красных линий"

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На оккупированных Россией территориях Украины размещено оружия больше, чем имеется на вооружении у Бундесвера. Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью сербскому телеканалу РТС, передает пресс-служба главы государства.

Президент подчеркнул, что для России не существует "красных линий" и в Донбассе - не замороженный конфликт, а горячая война.

"Если в январе 2014 года вы бы спросили меня: возможно ли, что Россия осуществит вооруженную агрессию против Украины? Я бы сказал, что это невозможно. То же самое с Крымом", - отметил Порошенко.

Президент отметил, что Украина борется только за мир и возвращение украинского суверенитета на оккупированные территории.

По его словам, есть три важных документа - минские соглашения от 5 сентября 2014 и 19 сентября, а также документ от 12 февраля 2015 года.

Они подразумевают комплекс мероприятий по выводу иностранных войск и военной техники с украинской территории. Сейчас, по словам Порошенко, на оккупированных территориях 700 российских танков, более тысячи артиллерийских систем, более 300 систем залпового огня – больше, чем имеет на вооружении немецкий Бундесвер.

4 июля министр иностранных дел Павел Климкин обсудил вопрос сербских наемников, которые воевали в Донбассе на стороне РФ. Он заявил, что если будет доказано, что кто-то из них совершил преступления против человечества, они должны закончить в Гааге. 

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Теги: петр порошенко, оккупанты, война в донбассе
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