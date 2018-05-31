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31.05.2018, 20:14

В Донбассе в 5 раз возросло число обстрелов из российского оружия

В Донбассе в 5 раз возросло число обстрелов из российского оружия - Фото
Миссия ОБСЕ Фото: flickr СММ ОБСЕ

Наблюдатели ОБСЕ обнаружили ракетные установки класса "земля-воздух", танки и минометные системы

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США выразили возмущение, в связи с пятикратным увеличением количества обстрелов в зоне конфликта в Донбассе из тяжелого оружия, запрещенного минскими соглашениями, большинство из которого принадлежит России. Об этом заявил на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене временно поверенный в делах США в ОБСЕ Гарри Кэмиен, передает Укринформ.

В частности, Кэмиен подчеркнул, что на территории, неподконтрольной Украине, наблюдатели ОБСЕ обнаружили не менее 20 единиц тяжелого оружия. В частности, зафиксированы ракетные установки класса "земля-воздух", танки и минометные системы.

Кроме того, представитель США отметил ухудшении гуманитарной ситуации в регионе, а также страданиях местных жителей, в том числе детей. В этой связи дипломат привел статистику ЮНИСЕФ, подчеркнув, что на востоке Украины еженедельно погибает ребенок от обстрелов или срабатывания мин. "Жизнь более 220 тыс. Детей остается под угрозой", - заявил Кемиен.

Он также обратил внимание на угрозу, которую представляют силы во главе с РФ для ключевых объектов инфраструктуры, в частности Донецкой фильтровальной станции. Кроме того, по его словам, обостряется эпидемиологическая ситуация в пострадавших районах.

Представитель США в этом контексте обратился к России с призывом прекратить эскалацию конфликта в Донбассе и выполнить требования минских соглашений.

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Теги: война в донбассе, обсе, обстрелы
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