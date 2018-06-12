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12.06.2018, 12:02

В Донбассе воды из шахт загрязняют питьевую воду - экспертиза

В Донбассе воды из шахт загрязняют питьевую воду - экспертиза - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

На оккупированных территориях бесконтрольно затапливают шахты; в результате вода перетекает в шахты на подконтрольные Украине территории

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В Донбассе на поверхность выходят воды из шахт, портится питьевая вода и 30 проб показали, что вода в регионе в категории "грязная" и "очень грязная". Экспертизу состояния воздуха, грунтов и вод в Донбассе провели по инициативе Министерства по вопросам оккупированных территорий.

На оккупированных территориях бесконтрольно затапливают шахты и вода перетекает на подконтрольные Украине шахты. Из-за шахтных вод также проседают грунты и происходит заболачивание. 

На Донецкую и Луганскую область припадает до 30% выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Украине. 

Опасная ситуация в Торецке на линии столкновения - рушится дамба хвостохранилища фенольного завода. Оно заполнено на 90% и сейчас там хранится 270 т химических отходов.

Боевики не пускают экспертов для осмотра опасных или аварийных объектов на оккупированных территориях. 

Тема дня: Из-за шахты Юнком Азовское море может стать мертвым

13 апреля 2018-го в ОБСЕ сообщили, что боевики ДНР прекратят откачку воды из шахты в Юнкоме. Позднее террористы отключили часть насосов в шахте.

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Теги: Донбасс, вода, экспертиза
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