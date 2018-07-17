Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
17.07.2018, 13:32

В Донецкой области избавились от коммунистической символики

В Донецкой области избавились от коммунистической символики - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По распоряжению ОГА в области демонтировали памятники и заменили более 7 тысяч табличек названий

Реклама
Реклама

В Донецкой области демонтировали 75 памятников, памятных знаков и переименовали около трех тысяч улиц в рамках декоммунизации. В Донецкой военно-гражданской облгосадминистрации сообщают, что с улиц убрали объекты, имеющие символику коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов.

Были переименованы 109 населенных пунктов, 2950 улиц и других объектов топонимики, заменены более семи тысяч табличек с названиями городов, улиц и рекламных вывесок.

В рамках инициативы "Украинизация городов" в течении 2017-2018 годов Дружковка, Покровск, Угледар и Мирноград были полностью "украинизованы": по данным ОГА, им выделили 70 млн грн на реализацию инфраструктурных проектов.

Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что почти все населенные пункты в Украине переименованы, а памятников Ленину больше не осталось.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса 17.07.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: декоммунизация, Донецкая область, Донбасс, коммунизм
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Порошенко представил нового губернатора Донецкой области
Политика Порошенко представил нового губернатора Донецкой области
Тема дня. Теряет ли Украина жителей оккупированного Донбасса
Политика Тема дня. Теряет ли Украина жителей оккупированного Донбасса
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
 