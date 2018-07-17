В Донецкой области избавились от коммунистической символики

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По распоряжению ОГА в области демонтировали памятники и заменили более 7 тысяч табличек названий

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В Донецкой области демонтировали 75 памятников, памятных знаков и переименовали около трех тысяч улиц в рамках декоммунизации. В Донецкой военно-гражданской облгосадминистрации сообщают, что с улиц убрали объекты, имеющие символику коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов.

Были переименованы 109 населенных пунктов, 2950 улиц и других объектов топонимики, заменены более семи тысяч табличек с названиями городов, улиц и рекламных вывесок.

В рамках инициативы "Украинизация городов" в течении 2017-2018 годов Дружковка, Покровск, Угледар и Мирноград были полностью "украинизованы": по данным ОГА, им выделили 70 млн грн на реализацию инфраструктурных проектов.

Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что почти все населенные пункты в Украине переименованы, а памятников Ленину больше не осталось.