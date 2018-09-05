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05.09.2018, 19:12

В ЕС обеспокоены решением суда по журналистке Седлецкой

В ЕС обеспокоены решением суда по журналистке Седлецкой - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Пресс-секретарь ЕС отметила, что что никакое решение суда не должно нарушать основные свободы СМИ

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В ЕС обеспокоены решением Печерского рай суда о предоставлении разрешения Генпрокуратуре на доступ к телефону руководителя проекта "Схемы" Натальи Седлецкой. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ЕС Майи Косьянчич, которое есть в распоряжении Европейской правды.

"Решение Печерского райсуда о предоставлении Генпрокуратуре доступа к мобильному телефону международно признанной журналистки Натальи Седлецкой, включая ее сообщения и геолокацию, вызывает очень серьезные вопросы", - говорится в заявлении.

Косьянчич отметил, что никакое решение суда не должно нарушать основные свободы СМИ и международные журналистские стандарты - в частности, защиту источников информации.

Представитель ЕС подчеркнула, что следственная журналистика в значительной степени способствует борьбе с коррупцией в Украине.

"Мы ожидаем, что украинская власть обеспечит сильную юридическую защиту журналистов", - говорится в заявлении.

27 августа Печерский районный суд дал Генеральной прокуратуре разрешение на доступ к информации с телефона руководителя программы журналистских расследований "Схемы" Натальи Седлецкой.

Ряд журналистов и общественных организаций призвали Генпрокуратуру не пользоваться разрешением Печерского райсуда, так как это является наступлением на свободу слова. 

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следователям необходимо установить время встречи Сытника с журналистами, на которой якобы произошло разглашение тайны следствия, однако журналистка Наталья Седлецкая отказалась предоставить эту информацию. 

Сегодня стало известно, что такое же решение суд принял в отношении журналистки издания Новое Время Кристины Бердинских.

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Теги: суд, евросоюз, сми, Майя Косьянчич, Наталья Седлецкая
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