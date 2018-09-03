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03.09.2018, 17:15

В ЕС решили продлить персональные санкции против РФ - СМИ

В ЕС решили продлить персональные санкции против РФ - СМИ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Ликвидированный в Донецке главарь террористов ДНР Александр Захарченко, скорее всего, будет исключен из санкционного списка

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Дипломаты стран-членов ЕС решили продлить действие персональных санкций ЕС против российских политиков и сепаратистов во временно оккупированных Крыму и Донбассе. Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Дипломаты ЕС сегодня решили продлить срок действия запрета на получение виз и замораживания активов политиков из России и сепаратистов в Крыму и в Донбассе еще на шесть месяцев", - сообщил журналист.

Йозвяк предположил, что ликвидированный в Донецке главарь террористов ДНР Александр Захарченко будет исключен из санкционного списка. Таким образом, список будет состоять из 154 человек и 44 компаний.

Это решение должно быть официально утверждено послами стран-членов ЕС 5 сентября, отметил журналист.

В июне Совет министров Европейского Союза продлил до 23 июня 2019 года санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Россией украинского Крыма.

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Теги: санкции, Донбасс, ЕС, Крым, визы
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