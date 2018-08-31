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31.08.2018, 09:57

В Евросоюзе были против передачи Украине "Джавелинов" – посол

В Евросоюзе были против передачи Украине "Джавелинов" – посол - Фото
Полет ракеты ПТРК Javelin (фото - пресс-служба президента)

"Джавелины" для ВСУ передали из США бесплатно, но из-за этого комплексы нельзя пускать в бой по своему усмотрению — только с отмашки Вашингтона

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Если бы американский лидер Дональд Трамп больше ориентировался на европартнеров, а не на своих советников и собственные соображения, Украина могла бы и не получить партию современных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". Об этом рассказал украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый, пишет Европравда.

"Не могу рассказать все детали, но президент Обама больше (чем Трамп, - ред.) прислушивался к некоторым советам европейцев, а эти советы были против предоставления нам летального вооружения", - отметил дипломат.

На предоставление Украине "Джавелинов" могло, по словам Чалого, повлиять и то, что Трампу лично рассказали, сколько американских украинцев поддержали его на выборах - и эти люди помогают ВСУ, например, приборами ночного видения. "Для него это было неожиданно", - добавил посол.

Кроме того, еще одним аргументом было заявление Киева о готовности закупать оружие в США, а не только рассчитывать на бесплатное его получение.

"А это важно для Трампа, в прошлом бизнесмена", - отметил Чалый.

Дипломат добавил, что если бы Украина купила эти комплексы, не нужно было бы советоваться, как и когда их применять. По словам Чалого, военные решат, надо ли докупать эти ПТРК, исходя из таких соображений. "Но я не думаю, что американцы нам откажут, если будет такой запрос", - сказал он.

По его словам, чтобы иметь возможность купить подобное оружие, нужно изменить законодательство, позволив прямые закупки вооружения - без посредников, а также иметь уровень доверия, чтобы США открыли Украине программу foreign direct sales.

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Комплектовать ПТРК Javelin FGM-148 будут украинские бронемашины Варта - вместе с отечественными комплексами Стугна-П. ВСУ могут применить Javelin в случае, если РФ пойдет в танковое наступление, заявили в Госдепе США.

Этот ПТРК комплектуется ракетой калибра 126 мм, которая развивает скорость до 1044 км/ч при дальности стрельбы до 2,5 км и бронепоражающей силе до 700 мм. Стоимость одного комплекса - около $125 тысяч, ракеты к нему - $40 тысяч.

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Теги: Джавелин, ВСУ, дональд трамп, валерий чалый, Javelin, барак обама, военная помощь
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