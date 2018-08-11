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11.08.2018, 18:05

В фильм про украинского поэта Стуса вернут роль Медведчука

В фильм про украинского поэта Стуса вернут роль Медведчука - Фото
Виктор Медведчук (фото - LIGA.net)

Виктор Медведчук был адвокатом шестидесятника Василия Стуса и на суде признал вину подзащитного вопреки его желанию. Его роль из фильма выбросили

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В фильм о репрессированном украинском поэте Василии Стусе вернут вырезанные сцены с участием политика Виктора Медведчука, кума главы страны-агрессора РФ Владимира Путина, который был адвокатом и на суде признал вину своего подзащитного вопреки его желанию. Об этом говорится в заявлении съемочной группы фильма "Стус".

"В ближайшее время сцена будет доснята, о чем мы сообщим медиа отдельным пресс-релизом", - заявили они, отметив, что "недостаточно ответственно подошли к анализу ее (сцены - ред.) значимости для общества" и готовы "почтить общественный запрос".

Съемочная группа пояснила, что сцена суда, где Медведчук заявил о вине Стуса, была удалена из сценария после разговора с сыном погибшего поэта, который якобы заявил о том, что роль адвоката в судилище над его отцом не была важной.

"Понимая, что картина будет выходить в прокат в разгар предвыборной кампании, мы не хотели делать память о великом человеке инструментом политических влияний и аргументов", - отметила команда.

В последующем сообщении была прикреплена видеозапись со словами Дмитрия Стуса.

"В том, что себя адвокат повел неадекватно, сомнений нет, но в тех условиях вели себя неадектано очень много людей. И, если бы это был только адвокат, это бы ни на что не повлияло", - сказал он и предложил вспомнить также о роли следователей и других причастных. 

"Давайте тогда говорить комплексно про всю вещь, если мы к такому разговору готовы", - добавил он.

Василий Стус - один из самых активных представителей украинского культурного движения шестидесятников, за собственные убеждения о необходимости сохранения и развития украинской культуры был репрессирован властями СССР, его творчество было запрещено, а он сам был осужден к длительному пребыванию в местах лишения свободы, где и погиб.

Сегодня, 11 августа, премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству культуры и Госкино разобраться со скандалом вокруг фильма об украинском поэте Василии Стусе и не допустить "подмены правды".

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Теги: Василий Стус, фильм, виктор медведчук, дмитрий стус, стус, фильм про стуса, фильм о стусе
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