В горсовете Черкасс прокуратура провела обыски: фото

Фото: chk.gp.gov.ua

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Правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию о строительстве объектов жилой застройки

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Правоохранители вчера, 9 июля, провели обыски в Черкасском городском совете и на нескольких предприятиях-застройщиках. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

"Областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Черкасского городского совета, которые в интересах двух застройщиков, при заключении с ними договоров о паевом участии, не проверили достоверность данных о стоимости строительства", - отметили в пресс-службе.

По результатам обысков, правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию о строительстве объектов жилой застройки.

17 января 2018 года в Ирпенском городском совете проходил очередной обыск.