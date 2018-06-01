В ГПУ рассказали, о чем Луценко и Грицак говорили с послами G7

Фото: gp.gov.ua

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Ранее сами послы отказались сообщать о результатах встречи

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Генпрокурор Юрий Луценко и глава СБУ Василий Грицак проинформировали послов стран Большой семерки, стран ЕС, Норвегии, Австралии и представителей Совета Европы о спецоперации по предотвращению убийства журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Во время встречи предоставлена информация о ключевых аспектах проводимой работы и тех целях, которые ставились при принятии решения о проведении контроля за совершением преступления в форме имитации обстановки преступления", - сказано в сообщении.

Руководители ГПУ и СБУ акцентировали внимание международного сообщества на том, что "именно выбранная стратегия позволила не только не допустить гибели журналиста, полностью задокументировать преступные действия организатора, получить доказательства его связи с заказчиком преступления, но и получить сведения о возможных потенциальных жертвах, против которых вероятно готовились террористические акты и убийства".

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, а журналист умер по пути в больницу. Полиция опубликовала фоторобот подозреваемого. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ/ГПУ. Глава спецслужбы Василий Грицак заявил, что реальное покушение на Бабченко заказали в РФ, и для поимки организаторов силовики пошли на инсценировку.

"Обман" спецслужб раскритиковали ОБСЕ, Репортеры без границ, Комитет защиты журналистов и некоторые политики.