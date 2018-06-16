В Харьковской области обустроят границу с РФ до конца года - МВД

К концу 2018 года в Харьковской области обустроят систему управления границей. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.
"Инженерное обустройство государственной границы продолжается несмотря ни на что. Граница с Россией будет обустроена, несмотря на все противостояния пророссийских сил. Именно в Харьковской области протяженность границы составляет 270 километров, 220 мы уже обустроили. Уже в этом году все работы будут завершены. Параллельно продолжаются работы по луганскому и сумскому участкам границы", - подчеркнул Аваков.
По его словам, в ближайших планах МВД - обновление автомобильного парка для Государственной пограничной службы.
"Мы планируем добавить к автомобильному парку специальные автомобили, которые разрабатывались НГУ специально для пограничников. Это последняя модификация машины Казак, а также новые машины связи", - сказал он.
7 июня 2018 года Аваков объяснил детали, как будет проходить деоккупация Донбасса.