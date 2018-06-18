В Канаде хотят передать Киеву летального оружия почти на $10 млн

Фото: скриншот с видео

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Это вооружение изначально предназначалось для курдов в Ираке, которых канадцы тренировали для борьбы против Исламского государства

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Представители Консервативной партии Канады предложили передать Украине партию летального оружия на $9,5 млн. Об этом сообщает Радио Свобода.

«Это - снайперские винтовки, прицелы, пулеметы «С6», которые использует канадская армия, противотанковые гранатометы «Карл Густав», минометы, приборы ночного видения, некоторое медицинское обеспечение», - сказал в комментарии изданию депутат Палаты общин Канады Джеймс Безан.

По его словам, это вооружение изначально предназначалось для курдов в Ираке, которых канадцы тренировали для борьбы против террористической организации Исламское государство. Однако решение о поставках так и не было принято.

8 июня во время встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Сейджжан заявил, что Канада увеличит размер помощи Украине.