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18.06.2018, 16:19

В Канаде хотят передать Киеву летального оружия почти на $10 млн

В Канаде хотят передать Киеву летального оружия почти на $10 млн - Фото
Фото: скриншот с видео

Это вооружение изначально предназначалось для курдов в Ираке, которых канадцы тренировали для борьбы против Исламского государства

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Представители Консервативной партии Канады предложили передать Украине партию летального оружия на $9,5 млн. Об этом сообщает Радио Свобода.

«Это - снайперские винтовки, прицелы, пулеметы «С6», которые использует канадская армия, противотанковые гранатометы «Карл Густав», минометы, приборы ночного видения, некоторое медицинское обеспечение», - сказал в комментарии изданию депутат Палаты общин Канады Джеймс Безан.

По его словам, это вооружение изначально предназначалось для курдов в Ираке, которых канадцы тренировали для борьбы против террористической организации Исламское государство. Однако решение о поставках так и не было принято.

8 июня во время встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Сейджжан заявил, что Канада увеличит размер помощи Украине.

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Теги: Консервативная партия, оружие, помощь, канада
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