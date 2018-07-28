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28.07.2018, 12:30

В Киеве начался крестный ход КП за единую поместную церковь: фото

В Киеве начался крестный ход КП за единую поместную церковь: фото - Фото
Фото: Liga.net

Колонна идет от Владимирского собора по улице Владимирской до Михайловской площади

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В центре Киева начался крестный ход Украинской православной церкви Киевского патриархата за единую поместную церковь. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Во Владимирском соборе прошло богослужение, трансляцию которого вывели на экран возле храма. На бульваре Тараса Шевченко у собора, а также на улице Владимирской собрались несколько десятков тысяч участников хода. 

Около 12:00 колонна вышла от Владимирского собора. Она пройдет по Владимирской улице до Михайловской площади.

Меры безопасности в ценре усилены. На место сбора верующих пропускают через рамки. 

Утром мероприятия УПЦ КП к 1030-й годовщине крещения Руси уже прошли на Владимирской горке

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Теги: упц кп, фото, крестный ход
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