Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
09.06.2018, 13:50

В Киеве проходит акция в поддержку Сенцова: читают его рассказы

В Киеве проходит акция в поддержку Сенцова: читают его рассказы - Фото
Фото: Yulia McGuffie/Facebook

На Майдане Независимости проходит очередная акция в поддержку украинского режиссера, незаконно осужденного в России

Реклама
Реклама

В Киеве проходит акция в поддержку политзаключенного украинца Олега Сенцова. Об этом сообщает Укринформ.

Со сцены на Майдане Независимости читают рассказы Сенцова. Его сестра Наталья Каплан отметила, что в колонии Сенцов написал новый сборник.

На акцию, среди прочих, пришли актер Ахтем Сеитаблаев, лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, актриса Римма Зюбина.

В Украине и других странах проходят масштабные акции в поддержку Сенцова, который держит голодовку 26-й день. Акции прошли уже в более, чем 80 городах мира. 

В сети также запустили хештег #FreeSentsov.

В соцсетях также сообщили, что в аэропорту "Борисполь" всем пассажирам предлагают бесплатно наклеить на чемоданы наклейки с надписью "#FreeSentsov". 

14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку и потребовал отпустить всех украинских узников в РФ и Крыму. 

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 09.06.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: акции, голодовка, Олег Сенцов, политзаключенные в РФ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Сенцов на пределе, могут начать принудительно кормить - адвокат
Политика Сенцов на пределе, могут начать принудительно кормить - адвокат
Сенцов согласился на поддерживающую терапию - Минюст РФ
Политика Сенцов согласился на поддерживающую терапию - Минюст РФ
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 