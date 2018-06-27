В Киеве завернули приглашение Ягланда на "роскошный прием" в ПАСЕ

Владимир Арьев (фото - пресс-служба ПАСЕ)

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Украинцы не пойдут на торжества к генсеку СЕ, который не первый год говорит, что Ассамблее не хватает взносов РФ, но затраты на прием не раскрывает

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Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы отказалась идти на ежегодный большой прием к генсеку СЕ Турбьерну Ягланду, вернув приглашение. Об этом демарше сообщил у себя в Facebook руководитель делегации Владимир Арьев.

"В условиях, когда из-за финансового шантажа России СЕ экономит на бумаге для документов, не очень логичным шагом является устраивать роскошные приемы для сотен людей", - подчеркнул он.

Летом 2017 года Россия заявила, что перестает делать взносы в бюджет ПАСЕ, пригрозив, что будущие взносы зависят от судьбы санкций против делегации РФ.

Нардеп напомнил, что Украина, "добровольно пожертвовавшая $400 тысяч на поддержку организации в сложное время", до сих пор не получила ответа от Ягланда по поводу стоимости ежегодного большого приема и целесообразности его проведения в нынешних сложных для ПАСЕ финансовых условиях.

"Ну и для тех, кто говорит, что "в Европе так не бывает": еще как бывает", - резюмировал Арьев.

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"Янгланд все время жалуется на экономические трудности из-за неуплаты россиянами. И под соусом экономических проблем организации пытается вернуть россиян - хоть тушкой, хоть чучелом. И в то же время устраивает приемы на сотни персон с шампанским на аперитив", - пишет первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

Она также призвала коллег в ПАСЕ "поступить так же" - проигнорировать прием у генсека СЕ.

В конце осени-2017 Ягланд заявил, что нужно вернуть РФ в ПАСЕ, так как она выйдет из этой организации и россияне "останутся без возможности защать свои права в ЕСПЧ".