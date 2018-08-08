В команде Порошенко встречались в 2014 году с Манафортом - нардеп

Игорь Грынив (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

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По словам Игоря Грынива, которого СМИ называют стратегом нынешнего президента, американского политтехнолога выслушали, но работать с ним не стали

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В 2014 году соратник Петра Порошенко, нардеп Игорь Грынив, встречался с американским политтехнологом Полом Манафортом - тот предлагал сотрудничество будущему президенту. Об этом он рассказал Украинской правде.

7 августа на заседании суда соратник Манафорта Ричард Гейтс заявил, что Манафорт якобы "бесплатно помогал" Порошенко во время президентской кампании 2014 года. На Банковой ответили, что предложения о сотрудничестве поступали, но не рассматривались.

"Манафорт пробовал предложить свои услуги и стратегию для кампании Порошенко. Я встречался с ним тогда и выслушал его стратегию, но на этих трех часах разговор с ним закончился", - сообщил президентский стратег.

Грынив утверждает, что Манафорт "очень хотел сотрудничать" с Порошенко и готовился к этому - принес на собеседование данные социологических исследований.

По словам нардепа, политтехнолог "так и не понял, что страна после Майдана изменилась", потому что его предложения якобы больше подходили для стратегии 2009-2010 годов.

Читайте мнение: Дело Манафорта и его последствия для Украины

В конце зимы 2018-го против Манафорта и его помощника Гейтса власти США выдвинули обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине при работе на Януковича. По данным расследующего "российское дело" спецпрокурора США Роберта Мюллера, Манафорт заработал в Украине за почти 10 лет более $60 млн, которые распределил по более чем 30 банковским счетам в трех странах. Его защита заявила, что "украинские олигархи требовали тайные платежи"

Манафорта обвиняют по 18 пунктам, в том числе в заговоре против государства и отмывании денег. В совокупности ему грозит до 305 лет тюрьмы. Он не признает себя виновным.

Гейтс признался, что на пару с Манафортом сознательно совершал банковское и налоговое мошенничество.