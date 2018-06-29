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29.06.2018, 00:30

В Конча-Заспе националисты снесли забор: закрывал доступ к Днепру

В Конча-Заспе националисты снесли забор: закрывал доступ к Днепру - Фото
Фото: Сергей Мазур/Facebook

Забор якобы преграждал доступ к Днепру детскому лагерю; полиция будет разбираться - пока никак не квалифицировала происшествие

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В Конча-Заспе снесли часть забора вокруг дома, который перекрывал доступ к Днепру детям из лагеря "Робинзон". Об этом сообщил координатор движения С14 Сергей Мазур. Как уточнили в организации Ветеранское братство, это забор вокруг дома народного депутата, экс-регионала Виталия Хомутынника.

По словам Мазура, в сносе забора участвовали бойцы АТО, члены С14 и Ветеранского братства. Он отметил, что "были стычки с титушками и их решалами, задержание Беркутом и изъятие оружия у криминалитета".

В Ветеранском братстве утверждают, что им пытались противостоять вооруженные люди и ситуация "чуть не дошла до стрельбы".

Как сообщили в полиции, на место приехали спецназначенцы, патрульные и следственно-оперативная группа. Никого не задерживали, на месте пообщались с участниками конфликта и собрали пояснения. 

Никто не пострадал. Полиция еще не определилась с правовой квалификацией происшествия. 

Фото: Сергей Мазур, Ветеранское братство/Facebook

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Теги: С14, забор, Виталий Хомутынник, Конча-Заспа
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