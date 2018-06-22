В Кремле говорят - генсек СЕ не просил Путина освободить Сенцова

Дмитрий Песков (фото - пресс-служба Кремля)

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Недавно Турбьерн Ягланд побывал в Москве, где встретился с руководством РФ

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В Кремле не знают о том, что генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд должен был обратиться к ним с призывом освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мне неизвестно о том, что такое прошение было", - сказал он.

Пресс-секретарь Путина отметил, что украинский режиссер осужден в РФ "по очень тяжкой статье". "Речь идет о том, кем он является де-юре, неважно, кем он себя признает и кем он себя не признает", - добавил Песков.

По его словам, тема обмена затрагивалась в ходе недавнего телефонного разговора Путина и президента Петра Порошенко, "и собственно в русле этого обсуждения на уровне глав государств работают омбудсмены двух стран".

19 июня первый замспикера Рады Ирина Геращенко и глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев обратились к Ягланду с письмом об украинских политзаключенных. На следующий день он после встречи с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой заявил, что Сенцов "должен быть освобожден по гуманитарным основаниям" и он, генсек СЕ, готов просить Кремль о его "помиловании". Позднее он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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Режиссера Сенцова задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года, обвинив в "подготовке терактов". 25 августа 2015 года суд в РФ приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме. Москва отказывается передать режиссера Украине, считая политзаключенного своим гражданином.

14 мая 2018 года Сенцов начал бессрочную голодовку.