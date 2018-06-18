В Крыму двоих задержали за "переписку с материковой Украиной"

Скриншот из видеозаписи

commenthover

На полуострове продолжаются репрессии против крымских татар: сегодня в Симферополь силовики оккупационного режима увезли из дома отца с дочерью

Реклама

Реклама

Сегодня утром, 18 июня, во временно оккупированном Крыму силовики режима после обыска задержали жительницу поселка Старый Крым Назифе Сейтумерову. Об этом с места инцидента сообщили в Facebook-группе Крымская солидарность очевидцы новых репрессий против коренного народа полуострова.

В 06:40 утра в дом к ее отцу на ул. Абрикосовой, 38 Юнусу Сейтумерову пришел местный "ОМОН". В итоге его вместе с дочерью забрали в симферопольское "отделение".

По информации от родственников, в доме остались мать и сестра Назифе.

Читайте также: Геноцид крымскотатарского народа: главное о трагедии

"Забрали из-за того, что в телефоне якобы нашли какую-то переписку с человеком, который находится на материковой части Украины", - рассказал во время стрима в места происшествия общественный защитник Мустафа Сейдалиев.



Оккупационные власти традиционно никак не прокомментировали обыски и задержания.