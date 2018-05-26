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26.05.2018, 03:39

В Крыму есть ядерное оружие: Джемилев сослался на источник в РФ

В Крыму есть ядерное оружие: Джемилев сослался на источник в РФ - Фото
Мустафа Джемилев

По словам лидера крымскотатарского народа, источник в Москве подтвердил наличие на оккупированном полуострове ядерных боеголовок

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Источники в Москве подтверждают, что в оккупированном Россией Крыму есть нескольких ядерных боеголовок на территории объекта под усиленной охраной военных. Об этом рассказал в интервью Укринформу лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Джемилев сказал, что на наличие ядерного аресенала указывают источники "на месте", а "источник из Москвы подтвердил, что там уже есть шесть ядерных боеголовок". 

По его словам, что сразу после оккупации полуострова россияне в срочном порядке "начали реставрировать ядерную базу", которая оставалась ​​после подписания Будапештского меморандума. Сначала туда имели доступ грузчики, в том числе и крымские татары. Однако в один момент "этих рабочих устранили и привлекали людей, привезенных из России", сказал он.

Он отметил, что сейчас на объекте, который недалеко от Феодосии в лесу Кизилташ, где раньше было ядерное хранилище, тройное кольцо усиленной охраны с видеонаблюдением, а люди ходят со счетчиками Гейгера (детекторами радиоактивного излучения - ред.) для измерения радиоактивного фона.

15 марта заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль на заседании СБ ООН сообщила, что страна-агрессор РФ превратила оккупированный Крым в базу для военных операций, удвоив там число военного контингента и усилив вооружением. 

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Теги: ядерные боеголовки, оккупация крыма, Мустафа Джемилев, ядерное оружие, ядерный арсенал
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