Во временно оккупированном Крыму изучают возможность использования очищенных канализационных стоков для орошения сельскохозяйственных угодий. Об этом сообщают Крым. Реалии.
И.о. директора института сельского хозяйства полуострова Владимир Паштецкий отметил, что речь идет о десятках гектаров полей и садов.
"Количество, которого может хватить на 30-40 тысяч га капельного орошения. И тогда мы бы решили вопрос и овощного производства, и развития садоводства, и виноградарства. Появилась бы вода, которую мы не у Боженьки просим, а сами можем после себя, очистив ее, дать на поля…. Вода полностью пригодна для полива. Если прямо говорить, что если бы она была не сточная, то и для питья пригодна, потому что в пределах 200-300 г минерализации – это норма и питьевой воды", – сказал Паштецкий.
Разработку российских ученых из Сибири испытали в Крыму. По словам авторов проекта, оборудование очищает канализационные стоки и делает их пригодными для полива.
По мнению специалиста мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергея Гапона, очищенные канализационные стоки использовать для полива не рекомендуется.
"Поля просто будут получать огромное количество органики ненужной, и, следовательно, процессы будут идти в разных неконтролируемых направлениях", – отметил Гапон.
В ближайшее время весь аннексированный Россией Крым из-за засухи и ограниченного запаса воды может перейти на почасовое водоснабжение.