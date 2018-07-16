В Крыму оккупанты хотят орошать поля канализационными стоками

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Ученые считают, что "вода полностью пригодна для полива" 40 тысяч гектаров земли

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Во временно оккупированном Крыму изучают возможность использования очищенных канализационных стоков для орошения сельскохозяйственных угодий. Об этом сообщают Крым. Реалии.

И.о. директора института сельского хозяйства полуострова Владимир Паштецкий отметил, что речь идет о десятках гектаров полей и садов.

"Количество, которого может хватить на 30-40 тысяч га капельного орошения. И тогда мы бы решили вопрос и овощного производства, и развития садоводства, и виноградарства. Появилась бы вода, которую мы не у Боженьки просим, а сами можем после себя, очистив ее, дать на поля…. Вода полностью пригодна для полива. Если прямо говорить, что если бы она была не сточная, то и для питья пригодна, потому что в пределах 200-300 г минерализации – это норма и питьевой воды", – сказал Паштецкий.

Разработку российских ученых из Сибири испытали в Крыму. По словам авторов проекта, оборудование очищает канализационные стоки и делает их пригодными для полива.

По мнению специалиста мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергея Гапона, очищенные канализационные стоки использовать для полива не рекомендуется.

"Поля просто будут получать огромное количество органики ненужной, и, следовательно, процессы будут идти в разных неконтролируемых направлениях", – отметил Гапон.

В ближайшее время весь аннексированный Россией Крым из-за засухи и ограниченного запаса воды может перейти на почасовое водоснабжение.