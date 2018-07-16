Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
16.07.2018, 10:23

В Крыму оккупанты хотят орошать поля канализационными стоками

В Крыму оккупанты хотят орошать поля канализационными стоками - Фото
Фото: скриншот видео

Ученые считают, что "вода полностью пригодна для полива" 40 тысяч гектаров земли

Реклама
Реклама

Во временно оккупированном Крыму изучают возможность использования очищенных канализационных стоков для орошения сельскохозяйственных угодий. Об этом сообщают Крым. Реалии.

И.о. директора института сельского хозяйства полуострова Владимир Паштецкий отметил, что речь идет о десятках гектаров полей и садов.

"Количество, которого может хватить на 30-40 тысяч га капельного орошения. И тогда мы бы решили вопрос и овощного производства, и развития садоводства, и виноградарства. Появилась бы вода, которую мы не у Боженьки просим, а сами можем после себя, очистив ее, дать на поля…. Вода полностью пригодна для полива. Если прямо говорить, что если бы она была не сточная, то и для питья пригодна, потому что в пределах 200-300 г минерализации – это норма и питьевой воды", – сказал Паштецкий.

Разработку российских ученых из Сибири испытали в Крыму. По словам авторов проекта, оборудование очищает канализационные стоки и делает их пригодными для полива.

По мнению специалиста мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергея Гапона, очищенные канализационные стоки использовать для полива не рекомендуется.

"Поля просто будут получать огромное количество органики ненужной, и, следовательно, процессы будут идти в разных неконтролируемых направлениях", – отметил Гапон.

В ближайшее время весь аннексированный Россией Крым из-за засухи и ограниченного запаса воды может перейти на почасовое водоснабжение.

 

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: канализационные стоки, Крым, полив
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Осужденного оккупантами украинца Панова могут этапировать в РФ
Политика Осужденного оккупантами украинца Панова могут этапировать в РФ
Оккупанты уничтожают растительный мир Крыма: фото из космоса
Политика Оккупанты уничтожают растительный мир Крыма: фото из космоса
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
 