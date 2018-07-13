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13.07.2018, 11:01

В Крыму оккупанты приговорили Панова к восьми годам колонии

В Крыму оккупанты приговорили Панова к восьми годам колонии - Фото
Евгений Панов (фото - скриншот видео)

Украинский политзаключенный в аннексированном Крыму отказался идти на сделку с российскими оккупантами

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Так называемый Верховный суд Крыма 13 июля приговорил фигуранта дела "украинских диверсантов", политзаключенного Евгения Панова к восьми годам колонии строгого режима. Об этом сообщает Крым.Реалии.

В апреле 2018 года подконтрольный Кремлю "суд" перешел к рассмотрению по существу "дела украинского диверсанта" Панова.

 ​5 июня Панов отказался идти на сделку с оккупантами.

11 августа 2016 года Панов, которого ФСБ обвинила в "диверсионной деятельности" на территории Крыма, был похищен в Запорожской области и вывезен на полуостров.

Оккупанты опубликовали заявление о том, что Крыму якобы предотвращен "ряд терактов украинских диверсантов". По данным украинской разведки, в Крыму произошла перестрелка между сотрудниками ФСБ и военными РФ. Эту ситуацию российские власти пытаются выдать как диверсию Украины.

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Теги: Крым, оккупанты, евгений панов
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