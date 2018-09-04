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04.09.2018, 06:54

В Крыму пограничники ФСБ РФ захватили судно с гражданами Украины

В Крыму пограничники ФСБ РФ захватили судно с гражданами Украины - Фото
Иллюстративное фото: Pixabay

Россияне задержали украинское рыболовецкое судно в Черном море

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28 августа пограничники ФСБ России в оккупированном Крыму захватили украинское маломерное рыбопромышленное судно и четырех граждан Украины. Об этом сообщает прес-служба Нацполиции в АР Крым и Севастополе.

Украинское рыболовецкое судно "ЯОД 2105" и членов его команды задержали в акватории Черного моря.

Отмечается, что граждане Украины до сих пор находятся на погранпункте оккупантов Севастополя.

По данным фактам Нацполиция открыла два уголовных дела по статьям, которые предусматривают лишение свободы до восьми лет (по ч.1. ст. 146-1 и ч.2. ст. 278 УК).

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Киев ведет переговоры с Западом о введении санкций против РФ за блокаду Азовского моря. Вашингтон заявил, что РФ пытается "расшатать" Украину, а спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер назвал ситуацию "чрезвычайно опасной".

В ближайшее время на азовском направлении ВМС увеличат корабельную группировку, усилят морпехов и артиллерию.

В последние месяцы, с завершением строительства моста в Крым, россияне начали задерживать суда, которые направляются в порты Бердянска и Мариуполя. C конца апреля задержано почти 100 судов.

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Теги: Россия, фсб, азовское море, керченский пролив, море, блокада азовского моря, задержание судна, украинское судно
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