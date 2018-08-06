Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
06.08.2018, 18:18

В Крыму у мурала с Путиным нарисовали Сенцова и Кольченко: фото

В Крыму у мурала с Путиным нарисовали Сенцова и Кольченко: фото - Фото
Фото: facebook.com/SaveSentsov

В тот же день изображение политзаключенных украинцев закрасили

Реклама
Реклама

В оккупированном Симферополе под муралом с изображением президента России Владимира Путина появилось изображение политзаключенных в РФ украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко. Фотография опубликована 6 августа в Facebook-группе Save Oleg Sentsov.

Рисунок появился под муралом с изображением Путина и надписью: "Крым – это наше общее достояние", неподалеку от здания главпочтамта. На рисунке Сенцов и Кольченко стоят вместе за решеткой. Также была сделана надпись: "Молчи, а то получишь наказание!"

Как сообщает Крым.Реалии, в тот же день изображение политзаключенных украинцев закрасили.

30 июля сообщалось, что на фасаде здания мэрии Парижа разместили фото украинского политзаключенного Сенцова. Мэр Парижа Анн Идальго призвала освободить Сенцова.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: политзаключенные, симферополь, александр кольченко, Олег Сенцов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Германия призвала Россию оказать медпомощь Сенцову
Политика Германия призвала Россию оказать медпомощь Сенцову
Сенцова и Кольченко могут обменять при участии Турции - Джемилев
Политика Сенцова и Кольченко могут обменять при участии Турции - Джемилев
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 