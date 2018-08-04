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04.08.2018, 08:24

В Лисичанске троллейбусы стали на линиях: нет электричества

В Лисичанске троллейбусы стали на линиях: нет электричества - Фото
Фото: lisichansk.com.ua

Электричество отключили из-за почти миллионного долга, теперь энергетики требуют сначала выплатить им деньги

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В Лисичанске Луганской области остановились все троллейбусы, некоторые даже не доехали до депо, а стали прямо на линии. Об этом сообщает Луганское энергетическое объединение. 

Энергетики обесточили местный "Электроавтотранс" за долги - 892 тыс грн. 

Местные власти Лисичанска заявили, что коммунальщики не предупреждали об угрозе отключения и пообещали выделить 1 млн грн на погашение долгов, была информация о выплате денег 6 августа. 

Луганские энергетики отказались ждать и требуют оплату наперед, а потом восстановят энергоснабжение.

Общая задолженность потребителей на территории подконтрольной Украине Луганской области составляет около 700 млн грн. Самые большие долги у коммунальных предприятий - около 550 млн грн. 

В мае этого года Украина получила часть долгов за воду в ОРДЛО.

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Теги: лисичанск, долги, троллейбусы
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