В Лисичанске троллейбусы стали на линиях: нет электричества

В Лисичанске Луганской области остановились все троллейбусы, некоторые даже не доехали до депо, а стали прямо на линии. Об этом сообщает Луганское энергетическое объединение.
Энергетики обесточили местный "Электроавтотранс" за долги - 892 тыс грн.
Местные власти Лисичанска заявили, что коммунальщики не предупреждали об угрозе отключения и пообещали выделить 1 млн грн на погашение долгов, была информация о выплате денег 6 августа.
Луганские энергетики отказались ждать и требуют оплату наперед, а потом восстановят энергоснабжение.
Общая задолженность потребителей на территории подконтрольной Украине Луганской области составляет около 700 млн грн. Самые большие долги у коммунальных предприятий - около 550 млн грн.
В мае этого года Украина получила часть долгов за воду в ОРДЛО.