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06.06.2018, 06:41

В мае в порты Крыма заходили 16 суден-нарушителей

В мае в порты Крыма заходили 16 суден-нарушителей - Фото
Фото: mtot.gov.ua

Все судна, которые незаконно заходили в крымские морские порты, были под российскими флагами

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В мае в порты оккупированного Крыма заходили 16 грузовых суден-нарушителей и танкеров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. 

Эти судна были под флагами России, и за месяц они зашли в порты Севастополя и Керчи 54 раза. 

На рейдах в акваториях портов Севастополя, Феодосии, Керчи и Ялты зафиксировали 15 суден под флагами РФ, Панамы, Коморских островов и Островов Кука. 

Заход суден под иностранными флагами в закрытые морские порты в Крыму - это нарушение международного права. Порты в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии и Ялте закрыты распоряжением Кабмина в 2014 году. 

25 марта 2018 года пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно Норд под флагом РФ, зарегистрированное во временно оккупированном Крыму. 30 марта суд арестовал судно, а 6 апреля взял под стражу капитана Владимира Горбенко. За последнего внесли залог, однако 11 апреля ему предьявили новое подозрение (незаконная рыболовля) и избрали меру пресечения - личное обязательство.

По данным ГПСУ, вывезти команду судна в РФ пытались представители Генконсульства РФ под прикрытием своего иммунитета.

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Теги: Крым, морские порты, судна
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