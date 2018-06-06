В мае в порты Крыма заходили 16 суден-нарушителей

Фото: mtot.gov.ua

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Все судна, которые незаконно заходили в крымские морские порты, были под российскими флагами

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В мае в порты оккупированного Крыма заходили 16 грузовых суден-нарушителей и танкеров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Эти судна были под флагами России, и за месяц они зашли в порты Севастополя и Керчи 54 раза.

На рейдах в акваториях портов Севастополя, Феодосии, Керчи и Ялты зафиксировали 15 суден под флагами РФ, Панамы, Коморских островов и Островов Кука.

Заход суден под иностранными флагами в закрытые морские порты в Крыму - это нарушение международного права. Порты в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии и Ялте закрыты распоряжением Кабмина в 2014 году.

25 марта 2018 года пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно Норд под флагом РФ, зарегистрированное во временно оккупированном Крыму. 30 марта суд арестовал судно, а 6 апреля взял под стражу капитана Владимира Горбенко. За последнего внесли залог, однако 11 апреля ему предьявили новое подозрение (незаконная рыболовля) и избрали меру пресечения - личное обязательство.

По данным ГПСУ, вывезти команду судна в РФ пытались представители Генконсульства РФ под прикрытием своего иммунитета.