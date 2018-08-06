В МИД не знают, почему у Костенко сломана рука

Александр Костенко

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Говорят, надо спрашивать у него самого

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В МИД Украины не стали отвечать на вопрос, когда и при каких обстоятельствах бывший политзаключенный Александр Костенко получил перелом руки. Этот вопрос корреспондент LIGA.net задал начальнику управления консульского обеспечения МИД Василию Кириличу.

"Я это не могу прокомментировать. Это у него (Александра Костенко, - ред.) надо спрашивать. Я не хотел бы быть источником неправдивой информации", - сказал Кирилич.

По данным правозащитного движения Мемориал, руку украинцу сломали при задержании.

3 августа 2018 года Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области.

Сегодня Костенко в сопровождении украинских консулов прибыл в Украину. Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что у него сломана рука, однако не уточнила, когда и как это произошло. В консульской службе МИД подтвердили эту информацию.

5 февраля 2015 года Костенко был похищен у дверей собственного подъезда в Симферополе. Его заставили написать явку с повинной с признанием, что он, находясь в Киеве на Майдане, 18 февраля 2014 года якобы бросил в сотрудника Беркута камень. По этому обвинению Костенко был осужден на 4 года 2 месяца, апелляция учла наличие малолетнего ребенка и сократила срок до 3 лет 11 месяцев, а после кассации срок сокращен до 3 лет 6 месяцев.