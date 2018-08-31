В МИД РФ обвинили Украину в ликвидации Захарченко

Мария Захарова (скриншот видео)

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Сегодня в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка уничтожен главарь террористов ДНР Александр Захарченко

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у нее есть "основания полагать", что за убийством главаря террористической организации ДНР Александра Захарченко стоит власть Украины. Об этом она сказала в комментарии журналистам, сообщает РИА Новости.

"Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных", — заявила Захарова.

Также она заявила, что "киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе".

"Не выполнив обещания о мире, видимо, решили перейти к кровавой бойне", — сказала представитель МИД РФ.

Сегодня в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка уничтожен главарь террористов ДНР Александр Захарченко.

Боевики заявили, что задержали подозреваемых.

В СБУ считают убийство "результатом междоусобных войн".